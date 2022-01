Area Parri, conclusi i lavori di abbattimento. Miano: "A marzo sarà presentato il progetto per la nuova scuola"

Non pare ci siano grandi margini di manovra per la destinazione dell’area Parri. I fondi, in parte provenienti da bando regionale e in parte dal Miur, sono pronti per realizzare una scuola materna e un asilo che si chiamerà Massimo d’Azeglio. Il progetto dovrebbe essere presentato direttamente dall’assessora Carlotta Salerno a marzo 2022.

L’ex edificio scolastico, diventato ormai luogo di spaccio e di microcriminalità, è stato abbattuto in queste settimane. “Abbiamo riaperto un’area di dialogo tra via Petitti e corso Massimo d'Azeglio che ora comunicano senza ostacoli” ha spiegato durante il Consiglio comunale Massimiliano Miano. Il presidente ha risposto così all’interpellanza presentata dal consigliere Alessandro Lupi proprio in merito alla questione che sta ancora dividendo gli animi.

Lupi: “Perché non una sede della Polizia Municipale?”

“Pare non ci sia una grande necessità di avere una scuola in quella zona, anche in considerazione del calo demografico- ha commentato Lupi - Non ci sono zone in cui i fondi per costruire una scuola sono più utili? E lì costruire ad esempio la nuova sede della Polizia Municipale di San Salvario? Sarebbe un deterrente per la criminalità”.

“Non so se per quell’area sia una priorità, ma credo che l'opportunità di realizzazione o meno la scuola non sia più di attualità - ha specificato Miano -. Sulla sede polizia municipale, temo sia da realizzare altrove. Da anni Zabeo chiede di poter traslocare la sede di via Saluzzo, ma quella fu una scelta voluta perché punto strategico in un’area che allora era un territorio complicato. Secondo me, va mantenuta”.

Fondi ex Isvor

Miano ha altresì confermato che gli oneri ex Isvor, che avrebbero dovuto avere una ricaduta economica sul territorio, non sono comunque stati compresi nei fondi per la scuola. “Esempio non virtuoso di Amministrazione - ha concluso Lupi -. Partiamo con i lavori all’ex Isvor e sul territorio nemmeno un centesimo. Si recuperano fondi per una scuola che nessuno sa se serva o no”.

I commenti degli altri consiglieri

Il futuro dell’edificio è sentito anche dagli altri consiglieri che condividono in generale il pensiero di Lupi. “Tramite storno dei fondi ministero dell’interno ci metterei le forze speciali, i vigili non bastano” ha commentato tranchant Marchi; “Sottolineo l’importanza di riqualificare anche la piastra Parri, con l’ipotesi di fare un campetto da calcio” ha aggiunto Tassone. “Stiamo puntando sull’elemento sicurezza, ma dobbiamo fare un ragionamento complessivo di riqualificazione” ha concluso Foietta.