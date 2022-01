Servizio civile con Enaip, c'è tempo fino al 10 febbraio per candidarsi

Il servizio civile universale permette di fare un percorso formativo di crescita personale e professionale e di partecipazione sociale, operando concretamente all'interno di progetti di educazione e promozione culturale. Un'esperienza che aiuta ad entrare in contatto sia con la realtà formativa dell’Ente, sia con diversi ambiti in cui opera, dando l'opportunità di acquisire competenze trasversali, che ti faciliteranno l'ingresso nel mondo del lavoro.

IN GIO.CO 2, attivo nelle sedi di Grugliasco, Nichelino, Rivoli, Settimo e Torino, prevede la realizzazione di laboratori di sostegno allo studio e di animazione e aggregazione a favore di persone con bisogni educativi speciali, stranieri e disabili in situazioni di svantaggio scolastico, linguistico e sociale.

SKILL TO GO, attivo nelle sedi di Grugliasco, Rivoli e Torino, prevede l’organizzazione di laboratori di animazione per i nostri studenti (teatro, intercultura, fotografia, scrittura, social media, sviluppo sostenibile) per allenare le loro Life Skills, per prevenire il disagio e l’isolamento giovanile e per promuovere un clima di benessere e di pari opportunità a scuola.