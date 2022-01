Circoscrizione 7, i Moderati: "Solidarietà al presidente Deri oggetto di minacce e insulti"

Da poco più di 24 ore, via Bersezio 3, occupata dagli anarchici, è stata sgomberata. Secondo u Moderati Silvio Magliano e Carlotta Salerno si tratta di "una buona notizia e un intervento che ha riportato la legalità nel quartiere e che ha meritato il plauso da parte di diverse voci della politica, tra le quali quella di Luca Deri, Presidente della Circoscrizione 7".

"Proprio Deri - scrivono Magliano e Salerno - è stato oggetto di insulti e minacce, nonché di parole ingiuriose vergate sul finestrino di un tram, da parte dei soggetti sgomberati. Esprimiamo non solo tutta la nostra solidarietà a un amico e a una persona degna di stima umana e politica che ha ricevuto un attacco vigliacco, ma sottoscriviamo le sue parole di plauso all'operazione delle Forze dell'Ordine. La politica è per sua natura confronto dialettico e capacità di mediazione: la violenza, fisica o verbale, è la negazione stessa della politica. Siamo sicuri che il Presidente Deri e l'intera Circoscrizione non si faranno intimidire".