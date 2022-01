Dopo 24 ore i “no pass” lasciano il Rettorato: “Occuperemo tutti i giorni” [VIDEO e FOTO]

Sono usciti dopo 24 ore i sette “no pass” che da ieri hanno manifestato il proprio dissenso occupando l’aula magna del Rettorato dell’Università di Torino.

Fuori all'urlo di "Libertà"

Studenti ma anche lavoratori sono usciti verso le 16 in via Po dove ad aspettarli c’erano un centinaio di persone che li hanno accolto acclamandolo e gridando “Bravi” e “Libertà!”.

“Da oggi le occupazioni saranno ogni giorno. Solo questa mattina hanno bastonato i nostri bambini, non esiste!” Hanno urlato una volta fuori riferendosi agli scontri di questa mattina in piazza Arbarello.

Diverse decine di No Green pass hanno poi dato vita a un corteo nel centro storico. I dimostranti, dopo una tappa in Piazza Castello, dove era in corso una manifestazione di ecologisti e animalisti, sono passati sotto la sede della Rai, in via Verdi, per poi raggiungere Palazzo Nuovo, dove sono entrati per fare un'assemblea.

Ambientalisti in piazza Castello

Questo pomeriggio dalle 15.30 si sonoritrovati davanti ai cancelli dei Musei Reali le organizzazioni locali attente all'ambiente, dagli Extinction Rebellion ai Friday for Future, fino ad arrivare a Legambiente e Frossasco Ambiente. Questi ultimi da anni si battono contro la costruzione di un inceneritore all'interno dell'ex Novati, nell'area industriale.