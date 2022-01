Timbri online? Mistertimbri.it: personalizzazione, alta qualità e rapida produzione

Scegliendo Mistertimbri.it è più facile creare e acquistare il timbro personalizzato desiderato, approfittando di alta qualità e prezzi concorrenziali. A distinguere l’esperienza d’acquisto sono inoltre tempi di produzione contenuti e spedizione immediata per ordini ricevuti entro le 16:00, con opzione di consegna gratuita. Il customer care è pronto a interpretare ogni richiesta, potendo contare sulla cura verso ogni dettaglio della lavorazione.

È dal 2008 che MisterTimbri si impegna per fornire ai suoi acquirenti esclusivamente prodotti di elevata qualità. Non è un caso se i moderni macchinari e le apparecchiature laser all’avanguardia impiegate nelle lavorazioni hanno consentito di aumentare notevolmente la produzione e di ridurre, allo stesso tempo, l’attesa.

Moltissime sono le tipologie di timbro disponibili tra gli scaffali virtuali dello store, pensate sia per il tempo libero che per uffici, aziende e attività professionali. Si incontrano, fra gli altri, timbri autoinchiostranti, sigilli per ceralacca, targhette personalizzate, penne timbro, datari, numeratori, timbri manuali in legno, a secco o a fuoco.

Per personalizzare autonomamente il proprio timbro bastano veramente pochissimi passaggi. Dopo aver selezionato il modello che meglio risponde alle proprie esigenze si passa alla fase di customizzazione. In questo step si modificano colori, si aggiungono scritte, grafiche, loghi o immagini.

In seguito, si visualizza la correttezza dei dati inseriti nella fase di anteprima di stampa e si può concludere l’acquisto con il metodo di pagamento preferito tra carta di credito, bonifico bancario, PayPal o contrassegno. Qualunque sia l’opzione scelta, la parola d’ordine è sicurezza.

Se si compera entro le 16:00 la merce parte in giornata, e non esiste alcun quantitativo minimo per gli ordini. Le spedizioni sono molto rapide, avvengono in appena 24 ore (nel nord Italia, che diventano 24/48 per il centro e il sud). In caso di importi superiori a 60 euro, poi, sono gratuite.

Nel caso in cui l’utente avesse qualche dubbio, domanda o richiesta specifica si può rivolgere agli esperti del customer care, raggiungibili via WhatsApp, numero di telefono o tramite la pratica chat online. In alternativa, la sezione FAQ del portale raggruppa le risposte ai quesiti più frequenti.

Infine, a conferma della trasparenza dello shop giungono le oltre 1.600 recensioni dei clienti presenti su Feedaty, che vantano l’eccellente punteggio di 4,9/5.