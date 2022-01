Emergenza clochard, da lunedì attivo il campo di accoglienza davanti al Duomo di Torino

Sarà operativo da lunedì il nuovo punto temporaneo di accoglienza notturna per i clochard davanti al Duomo di Torino. Questa mattina è iniziato l'allestimento del campo, costituito da quattro tende pneumatiche, predisposto dalla Città in collaborazione con la Caritas Diocesana di Torino e la Croce Rossa Italiana. In totale potranno essere accolti dai 25 ai 40 clochard.

Da lunedì attiva anche la mensa

Allestito nell'area pedonale di via della Basilica angolo piazza San Giovanni, ospiterà le persone che da alcune settimane trascorrono la notte all'aperto, dormendo sotto i portici del Palazzaccio e nelle vie del centro cittadino. Se il sito sarà ufficialmente operativo dal 31 gennaio, da questa sera potranno già accedervi i senzatetto che da settimane dormono accanto alle Porta Palatine, a cui verrà servito anche un pasto leggero. Da lunedì verrà attivata ufficialmente la mensa, che servirà cena e colazione.

Rosatelli: "Sostegno a chi vive in condizioni di marginalità"

"Un ulteriore sostegno - commenta l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli - a quanti vivono in una condizione di estrema marginalità e fragilità, per poterli indirizzare a strutture di prossimità (oltre 800 i posti nei dormitori della città) e verso i servizi sociali del territorio, anche allo scopo di iniziare percorsi che li portino alla conquista di una stabilità personale e, come obiettivo ultimo, al passaggio a soluzioni abitative autonome e durature".

Temperatura e tamponi contro il Covid

All'ingresso sarà presente un punto per la registrazione: qui verrà misurata anche la temperatura e fatti tamponi ai senzatetto per scongiurare il rischio di un focolaio di Covid. È una prima risposta della Città al problema del centro di accoglienza via Traves: i clochard spesso rinunciano ad andarvi perché troppo lontano dal centro, essendo quasi al confine con Venaria e Savonera. "La speranza fondata - aggiunge Rosatelli - è di convincere i senzatetto che dormono in centro a venire qua".

"Desideriamo - conclude il direttore della Caritas Pierluigi Dovis - che questo intervento emergenziale divenga occasione concreta per rafforzare la capacità di accompagnamento delle persone e per mettere in pista iniziative innovative ed efficaci che facciano crescere tutta la Città, riducendo le diseguaglianze e le fatiche".