Via Traves troppo lontana, la Città cerca dormitori per clochard più vicini al centro

La necessità, come sottolinea Apollonio, è "scongiurare che il freddo anche quest’anno comporti la perdita di vite umane di chi una casa non ce l’ha". Un tema al centro del confronto questa mattina con Rosatelli, a cui "ho chiesto in via prioritaria di rendere più dignitosa via Traves". Oltre questo è stata "condivisa la necessità di promuovere una ricognizione degli spazi disponibili per trovare in tempi rapidi ricoveri alternativi e aggiuntivi a via Traves, di verificare la possibilità di ulteriori stanziamenti rispetto a quelli approvati dalla giunta per aprire luoghi di accoglienza seppure temporanea diurna e/o notturna, di avviare una cabina di regia di tutti i soggetti che si occupano di fragilità sia istituzioni che terzo settore".