Dal teatro a cinema horror: cosa fare questo weekend in città e dintorni

Dal teatro al cinema, passando per il capodanno cinese ai laboratori per i bimbi nei musei cittadini.

Ecco gli eventi imperdibili di questo weekend.

MOSTRE ED EVENTI

TOHORROR FANTASTIC FILM FEST

Sabato 29 gennaio, ore 18 e 21

Primo appuntamento del 2022 il 29 gennaio del "TOHorror Fantastic Film Fest", realizzato in occasione della mostra dedicata dal Museo Nazionale del Cinema a Diabolik e al film omonimo diretto dai Manetti Bros. Due proiezioni in omaggio a Piero Vivarelli: Life as a B-Movie: Piero Vivarelli e Satanik.

Cinema Massimo - via Verdi 18 - www.museocinema.it

CAPODANNO CINESE

Domenica 30 gennaio, ore 11 e 16

In occasione del capodanno cinese e dell’entrata nell’anno della tigre, i Servizi Educativi del MAO propongono una divertente attività per famiglie con laboratorio.

MAO- via San Domenico, 11- maodidattica@fondazionetorinomusei.it; 011 443 6932.

POMERIGGIO CON FATTORI

Domenica 30 gennaio, ore 16.30

In occasione della nuova mostra dedicata a Giovanni Fattori la GAM propone un pomeriggio dedicato ai bambini. Si parte dalla visita degli spazi espositivi per conoscere alcune delle opere più interessanti e curiose dell’artista livornese e dar vita a momenti di osservazione e prime critiche personali. A seguire, spazio alla sperimentazione sull’incisione, attività di Fattori meno conosciuta, che diventa il punto di partenza per scoprire come la tecnica pittorica a macchia, unita all’incisione su lastra di rame, può creare opere uniche e originali.

GAM - via Magenta 31 -011 5211788 - prenotazioniftm@<wbr></wbr>arteintorino.com

TEATRO

IL CAMPANELLO

Sabato 29 e domenica 30 gennaio alle 19

Il fine settimana di Fertili Terreni Teatro vede sul palco la compagnia Dramelot: le attrici Francesca Bracchino ed Elisa Galvagno, dirette da Sax Nicosia, portano in scena un testo funambolico che offre vertiginose escursioni dal comico più puro al tragico, passando attraverso l’assurdo. La storia è quella di due sorelle orfane alle prese con il loro vivere quotidiano.

Bellarte - via Bellardi 116 - www.fertiliterreniteatro.com



RADIO CLANDESTINA

Sabato 29 ore 20.45 e domenica 30 ore 15.30

Il monologo di Ascanio Celestini, scritto a partire dal testo di Alessandro Portelli "L’ordine è già stato eseguito". Lo spettacolo ripropone, a circa vent’anni dal suo debutto, il racconto dell’eccidio alle Fosse Ardeatine, il momento più tragico dell’occupazione nazista di Roma.

Teatro Gobetti - via Rossini - www.teatrostabiletorino.it



RUT - L'AMICA DELL'AMABILE

Sabato 29 gennaio ore 21

L'attrice Chiara Murru porta in scena, con la regia di Nicola Bremer, la storia di Rut rivisitata in chiave moderna. Nella rappresentazione la protagonista ripercorre lo scorrere della sua vita e racconta la sua rinascita fra amore, solidarietà femminile e riscatto, grazie al testo di Christoph Nix.

Teatro Café Müller - via Sacchi 18 - www.cirkovertigo.com



ENRICO BERTOLINO

Sabato 29 gennaio ore 21

Con l’Instant Theatre, Enrico Bertolino va in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione: narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sul palcoscenico trasformando il teatro in un luogo di informazione satirica strettamente legata all'attualità.

Teatro Superga - via Superga 44 Nichelino - www.teatrosuperga.it