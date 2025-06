Cavagnolo torna Confluenze Festival: musica, teatro ed enogastronomia nel Monferrato Torinese

Da sabato 28 giugno a domenica 20 luglio a Cavagnolo torna l’appuntamento con Confluenze Festival, rassegna culturale che unisce musica, teatro ed enogastronomia nella cornice del Monferrato Torinese, tra fiume e collina, alla confluenza della Dora Baltea con il Po. Patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, il festival si svolge con il sostegno del MAB Unesco CollinaPo e del Distretto del Commercio Collina del Monferrato Torinese.

La manifestazione prende il via sabato 28 giugno nel parco liberty di Villa Martini a Cavagnolo, con uno spettacolo teatrale dedicato alla figura del Venerabile Casimiro Barello, pellegrino e mistico originario del paese. La performance a cura della Borgatta’s Factory combina narrazione, musica e sonorizzazioni dal vivo, per raccontare un viaggio spirituale che attraversa l’Italia e l’Europa. Venerdì 4 luglio a Villa Martini è il momento delle Effe String Quartet, primo quartetto d’archi in Italia a proporre una versione contemporanea e sperimentale della musica classica. L’esibizione, in collaborazione con il G.A.T.-Gruppo Artistico Teatrale, promette un’esperienza immersiva e coinvolgente. Spazio alla tradizione venerdì 11 luglio in piazza Vittorio Veneto con la Festa delle Leve, evento storico che celebra i coscritti di diverse generazioni. La giornata si articola tra cortei, animazioni e il concerto dei Party a 90 Band, con il contributo dell’associazione Cavagnolo.COM. Sabato 19 luglio la stessa piazza ospita Cavaflow, la prima serata urban della collina chivassese. Dieci artisti della scena rap e hip-hop piemontese si alternano sul palco in un evento pensato per valorizzare i talenti emergenti locali, ancora una volta in sinergia con l’associazione Cavagnolo.COM. Il gran finale di domenica 20 luglio è affidato a Monferrato On Stage, la tappa cavagnolese della rassegna enogastronomica itinerante dedicata alla valorizzazione dei prodotti e della cultura del territorio. L’ospite della serata è Giulia Mei, cantautrice e pianista rivelazione di X Factor 2024/2025, che ha conquistato pubblico e critica con la sua musica impegnata, virale su TikTok e premiata da Amnesty International.

