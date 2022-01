Scalatore precipita scendendo dalla falesia "Ciaparat" di Cantoira: portato in salvo dal Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati impegnati in una serie di interventi nella giornata di oggi, domenica 30 gennaio. Due i più significativi: uno nel comune di Valdieri, nel cuneese, l'altro avvenuto presso la falesia "Ciaparat" di Cantoira intorno alle 13.

Qui uno scalatore è precipitato al suolo probabilmente mentre effettuava una calata in corda doppia. Sul posto è giunto il Servizio Regionale di Elisoccorso e una squadra a terra del Soccorso Alpino. Il paziente è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato a piedi fino al punto in cui era atterrato l'elicottero.

L'uomo è stato ricoverato in ospedale con vari traumi e contusioni, ma non in pericolo di vita.