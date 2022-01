Turismo Sociale 2022, Grugliasco cerca un gestore per iniziative dedicate alla terza età

Il Comune di Grugliasco intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio di turismo sociale per la terza età per l'anno 2022, eventualmente prorogabile di anni uno, Gli operatori economici che desiderassero essere invitati a partecipare alla procedura, purché in possesso dei necessari requisiti, dovranno manifestare il proprio interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte, senza che ciò possa ingenerare negli operatori stessi alcune certezza sul successivo invito.

Si precisa che l’elenco avrà validità esclusivamente per il servizio di cui in oggetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura in qualsiasi momento o di non procedere all'affidamento, senza che i soggetti manifestanti l'interesse possano pretendere rimborsi o risarcimenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE

Gli Operatori interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse al Comune di Grugliasco, entro e non oltre il giorno 4 febbraio 2022 , esclusivamente a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), firmata digitalmente, all’indirizzo politichesociali.gru@legalmail.it, restando fermi i suddetti termini per la ricezione da parte dell'ente.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE