Sub di Rivoli morto nel porto di Imperia, scontro accusa-difesa durante il processo

Si torna a parlare delle morte di Gianni Previato, il 26enne sub originario di Rivoli, avvenuta nelle acque del porto di Imperia nel 2013: velocità dell’imbarcazione al momento dell’impatto fatale, quanto abbia inciso la modifica della consolle di guida del gommone, condizioni climatiche e di vento, procedure di sicurezza e adozione di dispositivi di protezione.

Sono stati tra i temi sui quali si sono sfidate accusa e difesa nel corso dell’audizione tenuta stamattina nel tribunale del capoluogo davanti al giudice monocratico Antonio Romano dell’ingegner Carlo Boscaino, incaricato di redigere una nuova perizia per accertare le dinamiche dell’incidente in cui aveva perso la vita nelle acque del porto di Imperia il 26enne rivolese.

A processo, con l'accusa di omicidio colposo, ci sono due ex soci della 'Marittima Sub Service': Marco Cuppari e Massimiliano Tortorella. La nuova perizia era stata richiesta dai legali della difesa, Davide La Monica e Giovanni Di Meo per Tortorella e l'avvocato Marco Bosio per Cuppari.

Quel giorno di piena estate, Previato sub professionista impiegato presso la 'Marittima Sub Service', uscì con il gommone insieme a un collega per un intervento sull'imbarcazione 'Dea Diana' che aveva una fune attorcigliata attorno all'elica. Durante il tragitto il gommone andò a schiantarsi contro un moletto, il sub cadde in acqua e fu ripescato alcune ore dopo senza vita.

“Per quanto riguarda l’adozione di dispositivi di protezione di cui il datore di lavoro doveva obbligatoriamente dotare il sub- ha sottolineato Boscarino - tenuto conto del documento di valutazione dei rischi, che mi è sembrato un collage, molto lacunoso, poi, per quanto riguarda la figura del preposto che avrebbe dovuto vigilare, nemmeno individuata. A bordo del gommone non c’era neppure la disponibilità del salvagente che doveva essere indossato obbligatoriamente, verifica che avrebbe dovuto, appunto, fare il preposto. In caso di immersione, poi, a bordo era prevista la presenza di 3 persone, una delle quali, quella impegnata nell’intervento, avrebbe dovuto indossare la muta, tutte situazioni che non si sono verificate. A riguardo degli scarponi, lo stivale era a norma, pur non a sfilamento rapido”.

Secondo la ricostruzione del perito genovese, non essendo Previato un dipendente della Marittima Sub Service non avrebbe potuto condurre quel tipo di imbarcazione. Da verificare, poi, il possesso della patente nautica da parte dello sfortunato sub.

“Con particolare riguardo al posizionamento della consolle di guida -ha argomentato Boscaino – era stata modificata eliminando la sella per avanzare il posto del timoniere. Se Previato fosse stato seduto la traiettoria del volo sarebbe stata ‘impattata’ dalla consolle, mentre per quanto lo spostamento a prua della stessa postazione di guida, può non aver inciso sulla dinamica”.

“La velocità del gommone - ha spiegato Carlo Boscaino - pur con l’approssimazione necessaria, in quel tratto è stimabile fosse tra i 15 e 16 nodi (nella precedente perizia del pm si parlava di 20-25 nodi ndr), al momento del passaggio sotto agli occhi della telecamera”. “Escludo che un malore che avesse fatto perdere a Previato il controllo dell’imbarcazione e non ritengo che sia il vento che possa aver fatto cambiare la rotta. Rimangono in piedi distrazioni temporanee e al proposito sarebbe stato utile verificare se il sub fosse impegnato al telefono”, ha sottolineato il perito. Infine, la difesa ha depositato le osservazioni del proprio consulente.

La discussione finale è stata fissata lunedì 7 marzo alle 12.30.