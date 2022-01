Superamento limiti di velocità, passaggio col rosso, guida con il cellulare: quasi 300 le multe nell'ultimo fine settimana

Inoltre, domenica pomeriggio in via Bologna, un automobilista responsabile di alcune infrazioni, ignorato l'invito degli agenti del Reparto Radiomobile ad accostare, è stato poi fermato in corso Giulio Cesare angolo via Gottardo. L’uomo, un cittadino italiano di 46 anni, risultato sottoposto a misura cautelare, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e successivamente accompagnato in carcere. L’auto è stata posta sotto sequestro.

La sera precedente, un inseguimento nelle vie di Barriera di Milano si è concluso con il sequestro di un veicolo, per il guidatore la denuncia in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale del guidatore, oltre a 6.095 euro di sanzioni per violazioni al Codice della strada. L’uomo a bordo di una Volkswagen Touran non si era fermato a posto di blocco in via Malone. Poi, inseguito da una pattuglia del Comando Territoriale VII, guidando a forte velocità per le vie del quartiere ha tentato di far perdere le proprie tracce. In corso Palermo, dopo lo scontro con un altro veicolo, è sceso dall'auto e ha cercato di dileguarsi proseguendo a piedi la fuga, ma gli agenti lo hanno bloccato. L’uomo, un cinquantaquattrenne di nazionalità marocchina, è stato portato al Comando di via Bologna dove, effettuati gli accertamenti su di lui e sul mezzo, è risultato non possedere la patente di guida e il veicolo essere privo di copertura assicurativa.