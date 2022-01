Tari 2022, definite scadenze e agevolazioni

Nella seduta del 31 gennaio 2022, il Consiglio Comunale di Torino ha approvato due deliberazioni – illustrate dall’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli – che definiscono scadenze e agevolazioni per il 2022 per la tassa sui rifiuti (Tari).

Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche l’importo verrà riscosso in quattro rate (tre in acconto, una a saldo; l’acconto potrà essere versato in un’unica rata).

Per le utenze domestiche, l’acconto è calcolato applicando il 55% delle tariffe 2021. Scadenze acconto: venerdì 29 aprile 2022, martedì 31 maggio 2022, giovedì 30 giugno 2022. È possibile versare l’acconto in un’unica soluzione, con scadenza martedì 31 maggio 2022. Scadenza saldo: venerdì 9 dicembre 2022.

Per le utenze non domestiche, l’acconto è calcolato applicando l’85% delle tariffe 2021. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2022, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto. Al fine di evitare l’emissione di acconti superiori alla tassa annua dovuta per il 2022, l’emissione dell'acconto è esclusa per le utenze che nel corso del 2021 hanno beneficiato dell’agevolazione per cantieri di opere pubbliche, i cui lavori proseguono nel 2022. Scadenze acconto: venerdì 18 marzo 2022, venerdì 13 maggio 2022, venerdì 15 luglio 2022. È possibile versare l’acconto in un’unica soluzione, con scadenza mercoledì 15 giugno 2022. Scadenza saldo: venerdì 16 dicembre 2022.

Viene confermato il modello F24 quale modalità di versamento degli avvisi bonari Tari 2022 e il pagamento della Tari giornaliera attraverso il sistema pagoPA gestito dalla Soris.

Sono confermate agevolazioni per cantieri di opere pubbliche (lavori con probabile durata superiore a sei mesi) nell’area di corso Grosseto, nel tratto compreso tra via Refrancore/via Confalonieri e via Casteldelfino, e nell’area di corso Potenza, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Terni. Le percentuali delle agevolazioni e il relativo periodo di applicazione saranno successivamente deliberati dalla Giunta Comunale.

Come negli scorsi anni, sono previste agevolazioni per i nuclei familiari numerosi (nuclei familiari superiori a quattro componenti e con abitazione di metratura inferiore a 80 metri quadrati).

Inoltre, sono state prorogate fino al 31 marzo 2022 le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19 a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti, già in vigore fino al 31 dicembre 2021, in relazione alle sole occupazioni temporanee esenti da canone (riduzione del 100% della tariffa rifiuti, sia parte fissa che variabile).

Infine, sono stati prorogati al 31 marzo 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni Tari correlate al Covid-19 per gli anni 2020 e 2021 (la scadenza inizialmente era fissata al 31 dicembre 2021). Finora – ha spiegato l’assessora Gabriella Nardelli – sono arrivate 6mila dichiarazioni su 27mila soggetti che potrebbero avere diritto alle agevolazioni.

Con queste ulteriori agevolazioni, l’Amministrazione vuole accompagnare la Città fuori dall’emergenza – ha dichiarato in Sala Rossa il sindaco Stefano Lo Russo – pur nella consapevolezza della fatica finanziaria che costerà all’ente.