Gli agenti replicano a Lo Russo: "I manganelli per rispondere a chi si infiltra per creare disordini"

vorremmo una città dove non volino sempre i manganelli, come ha dichiarato ai giornali. Peccato che il primo cittadino dimentica di aggiungere che

per arrivare a questo grande risultato è necessario che le manifestazioni non vengano gestite, condizionate o indirizzate da esponenti infiltrati di alcune aeree antagoniste, il cui scopo è esclusivamente quello di andare contro le forze dell’ordine, com’è successo nella manifestazione studentesca di venerdì scorso". Non si è fatta attendere la replica del mondo delle forze dell'ordine alle dichiarazioni del primo cittadino di Torino, a seguito dei recenti disordini legati a manifestazioni di piazza (dagli studenti contro la morte di un ragazzo durante l'alternanza scuola lavoro ai movimenti contro la creazione di un nuovo Esselunga che potrebbe togliere spazio a un luogo di aggregazione): a parlare è il segretario generale del Siulp di Torino, Eugenio Bravo.



"Non aiutano nemmeno le dichiarazioni di alcuni esponenti politici che senza conoscere i fatti nel dettaglio, anziché prediligere l’obiettività, sentono il dovere di schierarsi con i manifestanti a prescindere e condannare le forze dell’ordine. Un poliziotto è stato ferito con un pugno sul volto all’inizio degli scontri di piazza".