Le "vele" dello Stadio Filadelfia danneggiate dal vento: si riaccende la polemica nel quartiere

Le "vele" dello Stadio Filadelfia non hanno resistito alla furia del vento di ieri e si sono squarciate.

Il danno è sul lato di via Spano, quasi all'altezza dell'incrocio con via Giordano Bruno.

Le vele, utilizzate dal Torino Calcio per nascondere gli allenamenti della squadra da sguardi indiscreti, sono per i due terzi della parte superiore fissate, il terzo inferiore è volutamente libero per consentire il passaggio del vento, evitando di caricare eccessivamente la struttura, ma causando diverso rumore.

Tuttavia ieri quelle nella parte superiore non hanno retto e si sono danneggiate. Quattro i teloni che si sono rotti sotto i colpi delle raffiche.

L'evento riporta l'attenzione sulla questione delle "vele", non viste di buon occhio soprattutto dai residenti che lamentano spesso il rumore causato proprio nei giorni di vento.

“La scelta delle vele fisse è stata richiesta a luglio 2021 dall’allenatore Juric, ma presentano diversi problemi per gli abitati di borgo Filadelfia, in particolare i residenti di via Spano e via Filadelfia - spiegava a novembre Domenico Beccaria, presidente della Fondazione Stadio Filadelfia -. C’è un problema di surriscaldamento durante il periodo estivo, di rumore, perché sbattono quando c’è temporale e vento impendendo anche il sonno notturno, e ovviamente alla vista, poiché che ostruiscono il panorama della collina”.