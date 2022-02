Due produzioni Tpe per una serata-evento ispirata alle “Metamorfosi” di Ovidio

Dopo avere debuttato a luglio 2021 nella versione site specific per il Tempio di Diana alla Reggia di Venaria, arrivano sul palco del Teatro Astra, presentati in un’unica serata, Tiresia e altri prodigi e Le lacrime di Mirra: due lavori originali creati e prodotti da TPE in collaborazione con Piemonte dal Vivo per il ciclo Metamorfosi. Ovidio e altre storie.

Apre la serata Tiresia e altri prodigi. Elena Serra, nel doppio ruolo di regista e interprete, chiama in scena Eva Robin’s e Claudio del Toro in un attraversamento delle mutazioni del cieco indovino di Tebe che diventa saggio sul desiderio e sul piacere. A seguire Marco Lorenzi insieme con la rock band Animaliguida e Gaia Ginevra Giorgi presenta Le lacrime di Mirra, una rivisitazione tra parole e musica elettro-rock del mito di Mirra per affrontare un tabù ancestrale della civiltà occidentale: l’incesto. Un tabù talmente disturbante che lo stesso Ovidio chiede scusa al lettore quando si accinge a narrarlo. Anche la tragedia che Vittorio Alfieri le dedicherà nel 1784-86 sarà una delle sue più forti e anomale.

Teatro Astra - via Rosolino Pilo 6 - dall'1 al 6 febbraio - orario spettacoli: ore 21, mer ore 19.30, dom ore 17. Web: www.fondazionetpe.it