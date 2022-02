Vandali nei parchi di Rivoli, identificati 42 giovani dalla Polizia locale

Quarantadue giovani dai 15 ai 18 anni sono stato identificati dalla Polizia municipale di Rivoli per gli atti di vandalismo compiuti negli ultimi mesi nei parchi cittadini. Si tratta per la maggior parte di minorenni.

"Quattro ragazzi saranno denunciati per i danni causati il 21 gennaio e ad un altro è stato emesso un verbale perché circolava con ciclomotore all'interno del parco", evidenzia il comandante Marco Lauria. "E' importante - spiega il sindaco Andrea Tragaioli - far fare controlli mirati alla nostra Polizia locale per evitare che la situazione degeneri e finisca a scontri e botte come è successo a Torino e a Nichelino".

"Ora basta, non c'è spazio nella nostra città per chi vandalizza - aggiunge il vicesindaco Laura Adduce - Abbiamo iniziato l'anno con palme incendiate, arredi urbani vandalizzati. Grazie alla nostra Polizia locale sono stati individuati i responsabili ed ora i trasgressori verranno giustamente puniti".