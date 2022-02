Pnrr, il Comune di Torino partecipa al bando "Next Generation We" di Compagnia di San Paolo con progetti su movida e periferie

Tra i progetti proposti – spiega l’assessora - vi è lo studio di fattibilità per la delocalizzazione della movida in città (“Mover la Movida”), con un mix di azioni materiali e immateriali di rigenerazione urbana, sviluppo economico, pianificazione di attività di intrattenimento giovanile e di sensibilizzazione, nonché il miglioramento dei servizi pubblici correlati. Il progetto ha l’obiettivo di alleggerire le zone soggette a maggiore pressione sulla vita notturna a favore di uno sviluppo sociale ed economico di aree limitrofe e di aree periferiche.

Il progetto, se finanziato, si baserebbe su un confronto costante con le Circoscrizioni e tutti gli attori economici e sociali, che potrebbero contribuire alla definizione concreta delle caratteristiche di queste aree alternative, affinché siano realistiche e realizzabili. Studio che si colloca in perfetta armonia con la valutazione di proposte e suggestioni emerse proprio in questi giorni.

" Due – prosegue Salerno - i progetti presentati e invece rivolti specificatamente alle periferie: “Hub Vallette” e il “Progetto di Territorio per Torino Nord”, su Aurora e Barriera di Milano. Entrambi relativi a interventi materiali e immateriali di riqualificazione e rigenerazione urbana per soddisfare le esigenze espresse dai diversi contesti locali, “Hub Vallette” è il più rilevante intervento del PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) VALLETTE - con la demolizione e rifacimento dell’edificio delle poste di Piazza Montale - , mentre il progetto su Aurora e Barriera di Milano fa parte del programma PINQUA PORTA PALAZZO, grazie al quale saranno realizzati interventi di riqualificazione nell’area di Porta Palazzo" .

L’assessora Salerno conclude esprimendo “grande soddisfazione per queste candidature, per cui gli uffici hanno fatto, ancora una volta, un ottimo lavoro: quando abbiamo visto il bando il pensiero è subito andato al tema movida e all’approccio con cui, come Giunta, stiamo affrontando questo tema complesso, grazie al tavolo interassessorile in cui il lavoro è condiviso con gli assessori Chiara Foglietta, Gianna Pentenero e Paolo Chiavarino”.