Aree verdi cittadine e giochi nelle scuole, a Grugliasco lavori per 550mila euro

Al via i lavori per riqualificare aree verdi e giochi per bambini a Grugliasco

Sono partiti giovedì 3 febbraio, con il campo sportivo del giardino Aurelio Ceresa e il parco Bongiovanni, i lavori di riqualificazione di 11 aree verdi cittadine, dove saranno sostituiti i giochi ormai non più riparabili, rifatte le pavimentazioni con materiale antitrauma, posizionati nuovi arredi come panchine, tavoli e cestini. A questi interventi si aggiungono quelli di sostituzione dei giochi esistenti in alcune scuole della città, per un totale di circa 550mila euro. Gli interventi si svolgeranno progressivamente e termineranno entro la fine del mese di aprile 2022.

Partiti, dunque, con la riqualificazione del campo da calcio a 5 del giardino Aurelio Ceresa, dove verrà posato il manto di erba artificiale, sarà sostituita la rete perimetrale e saranno installate due nuove porte e con il parco Bongiovanni.

In questo gruppo di lavori sono previste le riqualificazioni dei due campi sportivi, entrambi da basket. Si tratta dei campi del parco San Sebastiano e del parco Bongiovanni, dove verrà rifatta la piastra da basket, saranno sostituiti i canestri e sarà realizzata la pavimentazione sportiva in resina.

Particolare l'intervento che verrà eseguito nel giardino di via C.L.N.: il campo sportivo esistente non viene più utilizzato essendo privo di attrezzature e si è deciso di realizzarvi al suo posto un nuovo spazio gioco con percorsi ludici per i bambini, applicando un materiale termoplastico per la realizzazione di elementi gioco come salti, zig zag, campane, percorsi misti, ed elementi didattici, quali lettere, numeri, coordinate. La parte rimanente della piastra che esiste attualmente, sarà poi colorata con vernici per asfalto

Gli altri interventi riguarderanno il giardino Kimberley al Gerbido (installazione di nuovi giochi, rifacimento della pavimentazione, sostituzione panchine, sistemazione muretti e sedute, fornitura e posizionamento di una fontana in ghisa), il giardino di via San Firmino (installazione nuovi giochi tra cui un labirinto, sistemazione e sostituzione delle assi di alcune panchine, posa pavimentazione antitrauma), il giardino di via Baracca angolo via Palli (installazione giochi, panchine, cestini e rifacimento pavimentazione), il giardino di via Bongiovanni (sostituzione attrezzature, installazione nuovi giochi, tra cui uno multifunzione a tema “Il Villaggio Incantato”, panchine, tavoli da pic nic), il giardino di via Quarto Dei Mille angolo corso Tirreno (sostituzione giochi usurati, riorganizzazione e ampliamento aree pic nic e spazi gioco, sostituzione e posizionamento panchine), il giardino di via Michelangelo angolo via Baracca (sostituzione panchine e cestini, pulizia e verniciatura dei giochi con struttura metallica presenti, installazione nuovi giochi e ampliamento della pavimentazione antitrauma), il giardino “Dino Mercante” di via Goito angolo via Crosetto (nuova pavimentazione antitrauma, nuovi giochi tra cui una torretta con scalini e un bilico a due posti).

Le scuole interessate dalla riqualificazione delle aree gioco nei rispettivi giardini sono: la scuola “King”, la “Rodari”, la “Casalegno”, la “Luxemburg” presso la “Ciari”, la “Andersen”, la “Ungaretti”, la “Bechis”, il nido “Allende” e le scuole della prima infanzia.

"Questo massiccio investimento per la riqualificazione delle aree verdi e per la loro valorizzazione non ha precedenti e ci consentirà di risistemare almeno un giardino per borgata, con l'obiettivo di migliorare i luoghi pubblici di aggregazione e di socializzazione della nostra comunità – dichiara l'assessore all'Ambiente Emanuele Gaito - Si tratta di interventi che nascono anche da segnalazioni di necessità di riammodernamento pervenute dai residenti delle diverse borgate. Abbiamo cercato di porre particolare attenzione ai minori che hanno abilità diverse, anche a seconda dell'età, nell'esercizio delle attività di gioco. Continua, in questo modo, il nostro “prenderci cura” della città, in tutti i suoi ambiti e aspetti e in riferimento a tutte le fasce di età della popolazione".