All'Ospedale di Rivoli, una nuova vasca per il travaglio e il parto

La sala parto del presidio ospedaliero di Rivoli è stata dotata in questi giorni di una nuovissima vasca per il parto. La dotazione permette alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero, diretta da Gabriele Molina, di offrire alle donne che scelgono di partorire presso la struttura uno strumento ulteriore, concreto e importante, di sollievo al dolore del travaglio e del parto, nell’ottica di promuovere e favorire la libera scelta della modalità del parto e la fisiologia della nascita.

La nuova vasca si inserisce in un progetto ampio e articolato, rivolto al controllo del dolore del travaglio e del parto, avviato in un primo tempo con l’utilizzo del protossido d’azoto e successivamente con l’introduzione dell’analgesia peridurale in travaglio. La vasca da parto soddisfa la necessità di garantire alla donna il rispetto della fisiologia del momento nascita, attraverso un ambiente adeguato, intimo ed accogliente, che le permetta di sentirsi in un luogo sicuro e protetto e che renda l’adattamento alla vita extrauterina del neonato più graduale e armonioso.

La vasca per il travaglio e il parto è stata acquistata dall’Azienda Sanitaria con un investimento diretto, supportato da donazioni e raccolte fondi. Sostenitore principale della nuova acquisizione è stato il Rotary Club di Rivoli, che ha contribuito sia attraverso un finanziamento sia accompagnando il progetto durante le fasi di realizzazione. Hanno partecipato inoltre il Comune di Rivoli e il Comitato di Quartiere “Piazza Repubblica e Dintorni” che hanno fornito alla S.C. Ostetricia e Ginecologia diverse opportunità e spazi per organizzare eventi finalizzati a presentare le attività e i progetti del reparto e alla raccolta di fondi. Infine, le artiste Floriana Porta e Manuela Silvestrello hanno organizzato una mostra/vendita di loro dipinti destinando il ricavato all’acquisto della vasca.

Il Direttore Generale AslTo3 Giovanni La Valle, accompagnato dal Direttore Amministrativo Carlo Conte e dal Direttore del Presidio Ospedaliero di Rivoli Alessandro Paudice, ha voluto incontrare di persona, per un ringraziamento ufficiale, tutti gli attori coinvolti, a cominciare dal Presidente del Rotary Club di Rivoli Mauro Mantovan e dal Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo.

“Questa nuova acquisizione” ha sottolineato il Direttore Generale AslTo3 Giovanni La Valle “rappresenta bene il legame del territorio con questa struttura ospedaliera. Il reparto diretto dal Dott. Molina ha saputo lavorare con entusiasmo per consolidare questo legame, anche grazie ad un’équipe sanitaria e ostetrica appassionata, organizzando diverse iniziative e attività dedicate alla salute della donna. La capacità di costruire una rete intorno alla Sanità Pubblica è senza dubbio un valore aggiunto, che si traduce, come in questo caso, in gesti concreti e tangibili, a tutto vantaggio della popolazione.”

“Il Rotary” ha dichiarato Mauro Mantovan, Presidente del Rotary Club di Rivoli “nasce con la missione di vicinanza alle necessità del genere umano e del pianeta, superando i limiti di territorialità, con grande attenzione alle istanze legate ai momenti più delicati dell'esistenza: la nascita di una nuova vita, la realizzazione del desiderio di maternità, elementi centrali per un futuro di speranza.”