A Grugliasco un concerto tributo a Renato Zero per sostenere "L'isola che non c'è"

L’associazione L’Isola che non c’è ODV organizza sabato 17 maggio 2025, alle ore 20.30, lo spettacolo “RenatoRinoZero – Tributo a Renato Zero”, che si terrà presso il Salone La Nave del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco. La serata si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali che ospitano la sede dell’associazione.

L'Isola che non c’è da oltre 25 anni offre occasioni di svago e inclusione per persone disabili. La struttura è nata alla fine degli anni ‘90 sui resti di una vecchia cascina contemplando un appartamento per le palestre delle autonomie, saloni per le attività e un dehors che favorisce lo sviluppo delle attività e l’accoglienza per i progetti che vengono svolti autonomamente dall'associazione o in collaborazione con altre associazioni del territorio.

Le attività si sono via via arricchite e strutturate, includendo percorsi per la socializzazione, il supporto alle famiglie, la promozione dell’integrazione delle persone con disabilità. Un lavoro quotidiano, condotto in stretta collaborazione con le istituzioni del territorio, che ha portato l’associazione a diventare un punto di riferimento stabile per il Comune di Grugliasco e per le comunità limitrofe.

Tuttavia, la crescita dell’attività e la progressiva usura degli spazi rendono oggi necessari interventi urgenti di ristrutturazione e ampliamento. I locali, in uso da quasi trent’anni, iniziano a mostrare problemi strutturali e non rispondono più ai bisogni di un’organizzazione in espansione. Per questa ragione, l’associazione ha avviato un percorso di ricerca fondi, in cui si colloca anche l’evento del 17 maggio.

Lo spettacolo vedrà protagonista Renato Rino Zero, artista napoletano tra i più apprezzati interpreti dell’opera di Renato Zero. Con una timbrica vocale affine a quella del cantautore romano e una presenza scenica costruita in anni di studio, propone un tributo che non si limita all’imitazione ma nasce da un legame autentico e appassionato con la poetica dell’artista. L’accompagnamento del corpo di ballo della scuola La Cubanita Dance ASD di Grugliasco contribuirà a ricreare l’atmosfera di grande coinvolgimento emotivo che caratterizza ogni esibizione di Rino Zero.

Lo spettacolo si svolge con il patrocinio e il contributo del Comune di Grugliasco, il supporto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Rivoli e di Crédit Agricole. L’associazione esprime inoltre un ringraziamento particolare a Giuliana, Chiara, Simone e Sofia, per il contributo in memoria di Palmira Maina. Il biglietto di ingresso ha un costo di 15 euro ed è acquistabile presso numerosi esercizi commerciali di Grugliasco, Collegno e dintorni, elencati sul sito dell’associazione.

I fondi raccolti saranno destinati integralmente alla ristrutturazione dei locali dell’associazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi, aumentare la capacità ricettiva e garantire continuità e qualità ai percorsi di cura e sostegno offerti ogni giorno da “L’Isola che non c’è”.