Oltre cento morti in rsa di Torino e Milano durante la pandemia, denunciati per frode due direttori e alcuni dirigenti

Frode nelle pubbliche forniture in piena emergenza Covid. Con questa accusa sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza alcuni dirigenti di una società che gestisce residenze per anziani in Piemonte e in Lombardia (soprattutto nelle vicinanze di Torino e Milano) e due direttori di Rsa proprio nella città della Mole. Una svolta arrivata dopo che - nel corso delle stesse indagini - erano state archiviate invece le accuse di epidemia e omicidio colposo, dopo che nelle delle due Rsa di Torino si erano verificati oltre cento decessi nel periodo di massima difficoltà per l'emergenza sanitaria. Le indagini avevano preso il via proprio a seguito degli esposti presentati dai parenti degli anziani ospitati nelle RSA e morti nel corso della prima fase della pandemia.

In particolare, dall’audizione dei dipendenti delle RSA e dall’esame della documentazione analizzata risulterebbe che le due strutture non avrebbero rispettato le normative per le prestazioni da eseguire per la fascia assistenziale di “Alto livello incrementato” come parametri standard riferito ai pazienti Covid-19 inseriti nelle RSA, quanto alle forniture/modalità di utilizzo dei dispositivi come mascherine e simili, alla separazione dei percorsi, alla distinzione tra pazienti Covid-19 positivi e non, alla predisposizione di specifici corsi, alla sanificazione dei locali, allo screening dei pazienti all’ingresso e del personale nonché dei degenti con sintomi compatibili alla malattia e ai tempi di assistenza da destinare ai pazienti.