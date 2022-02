Mattarella, Cirio: "Il Presidente sarà il punto di riferimento per il Paese"

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha voluto commentare il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Mi hanno colpito nei modi la fermezza e la determinazione nelle parole del presidente Mattarella e nel merito il monito chiaro su quelle che sono le priorità oggi per l’Italia. Sono le parole di un Presidente che vuole guardare avanti ed essere non solo garante della nostra democrazia, ma anche guida e punto di riferimento per il nostro Paese. Mi ha anche colpito, dopo la solennità della cerimonia in Parlamento, l’intimità del momento che ha condiviso con noi al Quirinale”.