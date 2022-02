Stufo della quarantena, 14enne di Beinasco scappa dalla finestra calandosi con le lenzuola: rintracciato dai carabinieri

Stufo della quarantena si è calato dalla finestra con delle lenzuola annodate, come in una fuga cinematografica, per uscire di casa all'insaputa di tutti. È accaduto a Beinasco, protagonista un 14enne in dad in seguito a casi positivi nella sua classe.

Il ragazzo, annoiato dei ripetuti periodi di didattica a distanza, è uscito di casa escogitando il trucco e ha girato per la città. Ad accorgersi dell'assenza del figlio è stato il padre, che ha chiamato i carabinieri, che hanno ritrovato il 14enne e riaccompagnato a casa, dove dovrà proseguire la quarantena.