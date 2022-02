La Danimarca si muove per regolamentare il gioco online

Il gioco online è sempre più apprezzato da migliaia di persone in tutto il mondo. Con la diffusione della pandemia, la richiesta da parte degli utenti di piattaforme autorizzate e sicure si è fatta più pressante e anche uno stato come la Danimarca ha deciso di dedicarsi alla regolamentazione del gioco online, in tutte le sue forme.

L’entrata in vigore del nuovo programma è avvenuta il 1° gennaio di quest’anno e prevede una serie di requisiti che devono essere rispettati dalle piattaforme per ottenere la licenza di cui hanno bisogno. Il tutto viene fatto nell’ottica di garantire un gioco più sicuro e ambienti più sani in cui passare delle ore di divertimento staccando dalla routine quotidiana.

Nelle prossime righe, vediamo quali sono gli interventi concreti che la Danimarca ha deciso di applicare per regolamentare uno dei fenomeni più interessanti del 2021.

Ecco la Danimarca: la regolamentazione del gioco online passa alla Commissione Europea

Il diffondersi sempre più veloce di casino online stranieri ha spinto la nazione danese ad accellerare i tempi e a trasmettere alla Commissione europea il programma di certificazione della Gambling Authority per casinò online e scommesse.

Pertanto, il nuovo programma di certificazione è oggi alla commissione europea di Bruxelles e ci vorranno tre mesi prima che possa essere approvato. E’ questo il periodo di tempo durante il quale saranno espressi dei pareri e delle osservazioni sul contenuto della proposta.

La certificazione nel gioco online è molto importante perché deve garantire tutti gli strumenti per proteggere il giocatore anche nei giochi casuali. Inoltre, deve fornire tutte le info inerenti alle regole, alla creazione di un account, accesso ai bonus, etc.

Come detto, il nuovo programma è diventato attivo a partire dal 1° gennaio del 2022. Il testo è molto importante perché interpella un quadro per ottenere le certificazioni, detta degli standard per i giochi basati sui generatori di numeri casuali e i jackpot. Inoltre, ci sono una serie di linee guida che devono essere rispettate anche da chi si occupa delle ispezioni.

Un altro aspetto importante in questa ottica è quello della gestione delle informazioni personali e della loro sicurezza. Nonché aspetti inerenti alla verifica delle intrusioni e alle possibili vulnerabilità trovate nella piattaforma. Infine, nel programma sono previste anche delle indicazioni riguardanti la gestione delle modifiche dei sistemi di gioco.