Porta Palazzo si impegna per salvare il cibo. Foglietta: "Azioni uguali per tutta la città"

" Sabato salvacibo ". Il cuore pulsante di Torino, che sceglie di dedicare la propria attenzione alla lotta allo spreco alimentare. È successo oggi, al mercato di Porta Palazzo, in occasione della “ Giornata nazionale contro lo spreco alimentare ”, una manifestazione che ha visto la partecipazione anche dell’assessora comunale alle Politiche ambientali, Chiara Foglietta . E che ha coinvolto anche altri 15 mercati rionali torinesi con il recupero e la ridistribuzione di eccedenze di ortofrutta.

Un traguardo verso il 2030

“A Torino – sottolinea l’assessora Foglietta - da anni viene svolto un lavoro esemplare di recupero del cibo nei mercati, come quello di Repopp sostenuto dalla Città di Torino, che unisce economia circolare, integrazione e solidarietà. Dobbiamo sistematizzare - ha aggiunto - le azioni e le iniziative contro lo spreco alimentare e lavorare per mettere in connessione le varie progettualità, disegnando un’organica “food policy” di questa città, che tenga insieme e amplii questa esperienza, i tanti progetti che già esistono, il lavoro relativo alle mense scolastiche, gli orti urbani, gli snodi solidali di distribuzione di generi alimentari".

Una dinamica che rientra all'interno della candidatura di Torino alle 100 Climate neutral Cities by 2030: una candidatura, dice Foglietta "che ci pone obiettivi ambiziosi e necessari per il nostro futuro. Il traguardo si raggiungerà anche se si otterranno risultati importanti sulla raccolta differenziata, il riciclo, l’economia circolare”.