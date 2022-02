I brand di orologi più ricercati da collezionisti e appassionati

Alcuni orologi non sono un semplice "segnatempo" ma un icona di stile, simboli di uno status e lussuosi accessori per completare un look elegante.

I brand più famosi al mondo si sono, infatti, impegnati da sempre per realizzare pezzi unici, modelli di spicco dai materiali preziosi e capaci di rimanere inalterati nel tempo.

Sono orologi che, impreziositi da diamanti, platino e oro, hanno la capacità di esaltare la personalità di chi li indossa.

La scelta sul mercato è davvero vasta.

Per capire meglio, facciamo una panoramica dei brandi più ricercati da collezionisti e appassionati.

Rolex

Partiamo con gli orologi Rolex , l'inconfondibile marchio svizzero rinomato a livello internazionale.

La Rolex, fondata nel 1905, negli anni grazie alla qualità e alla raffinatezza dei suoi prodotti è diventata sinonimo di qualità ineccepibile.

Gli orologi, compresi quelli usati e vintage, sono per questo molto ricercati sul mercato.

Omega

Il brand svizzero fondato nel 1848 da Louis Brandt, sale alla ribalta grazie alla scelta della NASA del modello Omega Speedmaster per le missioni spaziali nel corso degli anni Sessanta, sbarco sulla luna incluso.

Ma non solo: anche James Bond indossa orologi Omega e la sua fama contribuisce a far aumentare quella dell'azienda orologiera.

Philippe Patek

Altra maison svizzera, Phileppe Patek inventa l'orologio da polso nel XIX secolo.

Propone modelli dall'intramontabile stile classico e ricercato, dal design senza tempo e con linee eleganti.

I suoi articoli storici vengono venduti all'asta a prezzi da capogiro.

Cartier

Un nome, una garanzia: la celebre e prestigiosa casa di oroficeria francese vanta orologi extra lusso impreziositi da metalli preziosi e pietre.

Seiko

L'azienda giapponese si impone sul mercato con orologi di grande pregio che fanno della precisione il loro fiore all'occhiello.

I segnatempo Seiko, grazie alle linee essenziali e ai metalli preziosi, sono tra i più ricercati e apprezzati in tutto il mondo.

Corum

Arrivata sul mercato nel 1995, l'azienda svizzera cattura subito l'attenzione dei collezionisti e degli appassionati degli orologi di classe proponendosi come simbolo di innovazione, lusso, precisione e abilità artigianale.

Manifattura di pregio, propone spesso collezioni di eleganti orologi in collezione limitata.

Piaget

Nasce nel 1874 per volontà di George Piaget e da allora realizza gioielli e lussuosi orologi che lo rendono uno dei brand del lusso più conosciuti a livello mondiale.

Una curiosità? Ha tagliato il traguardo del milione di orologi prodotti.

A. Lange & Söhne

Casa orologiera tedesca, viene fondata nel 1845 su idea di Ferdinand Adolph Lange .

Dopo una chiusura di 45 anni, si rilancia nel 1990.

Il suo punto di forza è quello di produrre poche migliaia di orologi di pregio all'anno.

Jaeger-LeCoultre

La maison svizzera viene fondata nel 1833 da Antoine LeCoultre ed è da sempre molto apprezzata da chi cerca orologi di spicco.

Suo vanto sono le centinaia di orologi e pendole di lusso nonché migliaia di calibri tra cui il più piccolo al mondo.