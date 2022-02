Crisi profonda per le piscine, oggi chiuse per protesta: "Senza sostegni è impossibile continuare". La Regione crea un fondo

Oggi 6 febbraio le 70 piscine del Piemonte sono chiuse per protesta. Si tratta di impianti comunali, per cui pubblici, gestiti da società private.

Non era mai successo prima, come non era mai successo prima che le piscine fossero costrette a restare chiuse per 10 mesi - 300 giorni - a causa di una pandemia. E come non era mai successo prima che, da un mese all'altro, i costi energetici, pari al 40% del bilancio di queste attività, raddoppiassero, letteralmente.

Un tavolo di confronto, questa mattina a Torino, attorno al quale si sono sedute tutte le associazioni e le realtà coinvolte, assieme ai vertici regionali del Coni e ad esponenti istituzionali della Regione.

A fare il punto delle iniziative sulle quali si lavorerà con la massima urgenza è stato Luca Albonico, presidente Csr - che gestisce gli impianti di Cuneo, Alba e Sommariva Perno - e presidente del Comitato Regionale FIN Piemonte e Valle d’Aosta.

"Abbiamo rappresentato la situazione degli impianti natatori, oggi chiusi per dire con forza che la situazione è al capolinea e non ci sono più i presupposti per continuare a restare aperti. I costi energetici per attività energivore come le piscine al chiuso sono pari al 40% del bilancio totale. Con aumenti del 100% o più, non ci sono soluzioni o armi da mettere in campo. Si può solo chiudere!"

Non è una protesta contro le istituzioni, è un dato di fatto

Continua: "Abbiamo trovato ascolto. Chiediamo ristori immediati, interventi a medio termine per ridurre i consumi, con lavori di efficientamento energetico, e chiediamo di includere nel bonus 110% anche le società che gestiscono impianti sportivi energivori, come sono le piscine".

Massima condivisione delle istanze del mondo degli impianti natatori dal presidente regionale Coni, Stefano Mossino: "La situazione è complicatissima a più livelli. Il rischio è che chiudano i 70 impianti regionali, frequentati da 350 mila utenti, che corrispondono al 10% degli abitanti del Piemonte. Non solo: sono a rischio 2.500 lavoratori. Le piscine fanno attività essenziali, sono un presidio sociale, economico e di tutela della salute. Se si fanno questi conti, gli aiuti immediati che chiediamo sono soldi che si risparmiano: 70 impianti chiusi e 2500 lavoratori che dovranno accedere agli ammortizzatori sociali, quanto ci costano? 350mila persone che non vanno più in piscina, cosa compartano a livello sociale e sanitario?".

Bisogna fare in fretta: stamattina si è costituito un tavolo, regionale e nazionale, per redigere un piano di richieste al Governo, che parta dai ristori ma che guardi più in là, con interventi strutturali che migliorino l'efficientamento energetico degli impianti, in un'ottica che non si limiti all'oggi. Perché, lo sanno tutti, questa non sarà una crisi momentanea. E tamponare la situazione a breve termine, non basterebbe.

Carretta: "Abbiamo scritto al Governo, senza risposte"

E su questo tema anche il Comune di Torino ha fatto la sua parte, per ora senza risultati. Come spiega Mimmo Carretta, assessore allo Sport: "Abbiamo inoltrato una lettera al Governo, sottoscritta dagli assessori allo sport di otto città metropolitane. Non abbiamo ancora ricevuto risposte".