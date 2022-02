Il Covid batte in ritirata: i ricoveri in intensiva sotto quota cento e nessun decesso di positivi al virus

Calano le ospedalizzazioni

Ma i numeri confortanti arrivano anche dalle ospedalizzazioni. I ricoveri in terapia intensiva scendono sotto quota 100: sono 99, 5 in meno di ieri. I ricoverati in reparti ordinari diventano 1935, 8 in meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 99.713.