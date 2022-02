Eugenio in via di Gioia, è già gara di solidarietà per la band torinese dopo il furto degli strumenti

Raccolta fondi dopo il furto subito dagli Eugenio in via di Gioia

È già scattata la gara di solidarietà, mentre la rabbia da sbollire non è ancora passata, dopo il furto subito dagli Eugenio in via di Gioia. La band musicale torinese, intatti, nel fine settimana ha scoperto che qualcuno gli ha rubato buona parte degli strumenti che avevano in studio. Attrezzatura preziosa e comprata negli anni, utilizzata in occasione dei tour.



Ma se i social sono stati il primo megafono per far sentire la loro delusione, sempre da Internet arriva un primo soccorso. Su una piattaforma online (GoFundMe) è stata infatti lanciata una raccolta fondi a favore del gruppo musicale torinese.



“Hanno rubato gli strumenti musicali degli Eugenio in Via Di Gioia, se non li conoscete, male”. Inizia così il testo della campagna lanciata sulla piattaforma dagli amici della band di Torino. “Un gruppo indie torinese entrato nel cuore di tantissimi fan, i loro temi vanno dall'ecologia, alla filosofia fino all'esistenzialismo, il tutto con toni ironici, semplici, divertenti e coinvolgendo sempre chi li ascolta”.

La raccolta fondi ha già ricevuto centinaia di donazioni. La campagna ha già superato i 6000 euro ed è raggiungibile a questo link.