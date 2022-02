Torino Bellissima si struttura e punta ad allargarsi in Piemonte: Damilano guida gli esecutivi

Archiviate le Comunali, Torino Bellissima si struttura e punta ad allargarsi a livello regionale. Presidente dell’esecutivo il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano, a cui si affiancano i coordinatori cittadino e metropolitano Pino Iannò e Enrico Delmirani.

Damilano: "Diamo forma al progetto della campagna elettorale"

“Torino Bellissima sta crescendo, si sta concretizzando sul territorio – commenta Damilano– e oggi dimostriamo alle tante persone che hanno creduto in noi che stiamo dando forma al progetto che avevamo proposto durante la campagna elettorale. Il nostro percorso va avanti appunto strutturando il nostro impegno, anche attraverso tavoli di lavoro e confronto che saranno di supporto ai consiglieri per una loro partecipazione sempre più attiva e costruttiva alle decisioni sul futuro della città”.

I referenti di Circoscrizioni e Tavoli di competenza

Referenti delle Circoscrizioni Luciana Accornero e Alberto Acquaviva, mentre quella dei Tavoli di competenza è Cristina Seymandi, ex staffista del M5S. Damilano guiderà anche l’esecutivo metropolitano: responsabili, rispettivamente per gli enti locali e per l’organizzazione, Alberto Nigra e Claudio Desirò.