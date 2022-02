Blitz congiunto di Polizia e carabinieri alle prime luci dell'alba: tre persone nei guai per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Due arresti e un obbligo di firma per i reati - a vario titolo - di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. È questo il bilancio dell'operazione messa in atto questa mattina dalle forze dell'ordine con un'azione congiunta tra Polizia e Ros dei Carabinieri.



L'indagine, condotta interforze, ha così portato a tre degli indagati. La posizione meno grave (resistenza a pubblico ufficiale) ha portato a un obbligo di dimora per uno dei tre, mentre gli altri due hanno ricevuto una misura di custodia cautelare in carcere. Entrambi per rapina, ma per uno dei due pesa anche la resistenza a pubblico ufficiale.