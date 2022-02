Vento e siccità "condannano" la val di Lanzo, continuano a bruciare i boschi: tre case evacuate

Vigili del fuoco in azione per tutta la notte

Si sono concentrate soprattutto sulla zona del Monte Basso, le operazioni che per tutta la notte hanno visto impegnati gli uomini dei vigili del fuoco e dell'Aib nello spegnimento dei roghi che da ieri imperversano in val di Lanzo.



Il forte vento, insieme alla siccità che ormai da mesi caratterizza il meteo del nostro territorio, hanno fatto trovare facile terreno di conquista per le fiamme, nei boschi dei Comuni di Cafasse, Germagnano e Lanzo.



Per precauzione sono state evacuate tre abitazioni.