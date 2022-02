Atp Finals 2022: completati i rimborsi 2021, sono adesso in vendita i biglietti per la nuova edizione

È già tempo di Atp Finals 2022. Da qualche ora, infatti, sono in vendita i biglietti per la prossima edizione del grande appuntamento sportivo del tennis internazionale, che tornerà sui campi torinesi dal 13 al 20 novembre.



Nel frattempo, però, sono state completate in meno di due mesi le procedure di rimborso per coloro che, pur avendo acquistato il biglietto, non hanno potuto assistere alle Nitto ATP Finals di Torino 2021 a causa delle restrizioni anti Covid-19 alla capienza del Pala Alpitour. Non tutti, però, hanno ancora ricevuto i soldi: a causa dei tempi tecnici del ri-accredito, per qualcuno la cifra rimborsata sarà visibile sul conto soltanto nei prossimi giorni. Intanto, chi avesse dubbi o volesse maggiori informazioni può contattare il ticket office al numero 800.622662 o alla mail ticketoffice@nittoatpfinals.com.

Diritto di prelazione per chi non è potuto entrare