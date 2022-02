Blutec, in aula la versione dell'ex ad Di Cursi: "Pagate le tante promesse non mantenute"

Le garanzie e le promesse non mantenute da parte di Fca, l'impossibilità di rispettare le condizioni previste da Invitalia (la società finanziaria del Mise). Questo, in sintesi, il resoconto che Cosimo Di Cursi, ex amministratore delegato di Blutec, ha reso in tribunale a Torino dove ha testimoniato, a sorpresa, al processo contro il vertice della società.

Di Cursi era uscito dal procedimento patteggiando tre anni e sei mesi ma, in aula, ha fornito una serie di spiegazioni sull'origine delle traversie della società di automotive. In tribunale è imputato l'ex presidente, Roberto Ginatta, con il figlio Matteo Orlando e una segretaria 'storica' dell'azienda. I pm Laura Longo e Francesco Pelosi contestano la presunta distrazione di 16 milioni di euro che Blutec (la cui sede piemontese era a Rivoli, ndr) aveva ottenuto dalle autorità statali per il rilancio dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese.

La difesa ha ora chiesto le testimonianze di diversi esponenti governativi, tra cui l'ex ministro Teresa Bellanova, e di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid tra il 2020 e il 2021, che all'epoca dei fatti era amministratore delegato di Invitalia. Di Cursi, nel corso dell'audizione, ha anche spiegato che i 185 mila euro destinati all'acquisto di biglietti per le partite di calcio casalinghe della Juve erano "normali spese di rappresentanza".

La procura insiste sul fatto che si trattava, comunque, di somme provenienti dal finanziamento pubblico che non potevano essere impiegate in quel modo.