Nichelino va 'in buca' e fa i conti con l'ennesima voragine: residenti furibondi in via Lagrange

Nichelino fa i conti con l'ennesima voragine: residenti furibondi in via Lagrange

La cintura sud continua a dover fare i conti con le strade dissestate dal maltempo, complici i tanti giorni di pioggia degli ultimi tempi, con Nichelino che registra una situazione particolarmente critica.

L'ultimo caso in via Lagrange

L'ennesimo cedimento si è registrato nei giorni scorsi in via Lagrange, con i residenti che hanno segnalato la presenza di una grossa buca che mette a rischio la sicurezza dei pedoni e delle auto con due coni forniti della autorità e l'area contrassegnata da un grosso cerchio, tanto per mettere in guardia chi sta per transitare in quel punto.

I residenti sul piede di guerra

Sono tanti i cittadini esasperati da questa situazione. La speranza è che possano partire presto gli annunciati interventi per risistemare un manto stradale ormai ammalorato e rovinato in molte parti della città, con interventi strutturali che evitino guai a mezzi e pedoni spesso costretti a fare lo slalom tra buche, voragini e sconnessioni di ogni tipo.

E chissà cosa succederà ora, dopo l'arrivo delle precipitazioni previste per questo weekend...