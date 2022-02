Topi a due passi dal Comune: in via Milano la carcassa di un ratto morto

Il topo morto in via Milano

Topi a due passi dal Comune di Torino. E’ l’amara sorpresa capitata questa mattina in centro a chi transitava su via Milano e si è imbattuto nella carcassa di un ratto di grandi dimensioni, almeno di 20 centimetri, davanti al muro della chiesa di San Domenico.

In linea d’aria, Palazzo Civico dista pochi metri e la presenza di un topo morto dovrebbe stupire. In realtà non è così: spesso i residenti hanno evidenziato la presenza di ratti all’interno delle cantine dei palazzi del centro. La carcassa, accompagnata da gocce di sangue, rimane in bella mostra per chi transita sul marciapiede, entra in chiesa o si reca al vicino mercato di Porta Palazzo.