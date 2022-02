Ufficio stampa, come funziona e a che serve

In un contesto come quello attuale, dove rivestono fondamentale importanza i media, i social, gli influencer e tutto il mondo della comunicazione, per diffondere un brand e supportare il marketing occorre dare informazioni utili. Chi può veicolarle meglio di un ufficio stampa ? Scopriamo nel dettaglio che cos’è, come funziona e a cosa serve.

Cos’è e come funziona un ufficio stampa

L’ufficio stampa o press office è l’ente che costruisce e diffonde notizie e informazioni riguardanti aziende, enti, professionisti, personaggi che vogliono accrescere in maniera positiva la loro immagine.

Composto da giornalisti iscritti all’ordine come pubblicisti o professionisti, che sanno come relazionarsi con gli organi di stampa, questo ufficio gestisce le informazioni in uscita e fornisce quelle utili per aumentare la visibilità del cliente.

Lo scopo è quello di promuovere eventi, prodotti innovativi, aziende, iniziative e tanto altro selezionando i canali di comunicazione migliori appartenenti al settore di riferimento, sia di livello nazionale che internazionale.

Tutto questo è possibile quando l’attività di ufficio stampa viene svolta da persone esperte, che si occupano della gestione delle informazioni e si tengono costantemente aggiornate sull’andamento del settore in cui l’azienda agisce.

Fondamentale a questo proposito è la rassegna stampa quotidiana, che mette in evidenza le tendenze in voga, quelle di punta, e consente di accertare le opinioni sul brand, ma anche di capire se bisogna intervenire con iniziative o comunicazioni mirate.

A cosa serve un ufficio stampa

Soprattutto se si è all’inizio di una carriera ancora da consolidare, e si desidera rendere noti i risultati raggiunti, l’ufficio stampa è provvidenziale per raccontare la propria attività in maniera chiara e con una esposizione che la renda interessante e coinvolgente.

Il lancio di un brand, di un prodotto, un’azienda che intende farsi spazio in un determinato settore, sono tutti eventi che necessitano di una carta d’identità completa, creata apposta per descrivere con parole accattivanti una storia, un percorso.

Oltre che servire per avviare un’attività o lanciare un brand o un prodotto, il press office serve anche per supportare e diffondere gli eventi, che rappresentano una eccellente opportunità per favorire il dialogo con gli interlocutori.

Con i comunicati stampa l’ufficio diffonde le notizie e stimola l’interesse delle redazioni, che vengono così spinte ad interessarsi a quello che sta succedendo e quindi a pubblicare l’informazione. Per destare interesse e catturare l’attenzione dei media il comunicato stampa è diretto, fornisce informazioni e dati sulla notizia senza girarci attorno. Può anche contenere dei commenti, che sono pertinenti con la notizia e autorevoli.

