Settimo Torinese e Città metropolitana insieme per riqualificare il centro sportivo del Borgo Nuovo

Sarà presto riqualificato il centro sportivo che sorge al Borgo Nuovo di Settimo Torinese, nell'area esterna dell’Istituto 8 Marzo. Il terreno è di proprietà della Città metropolitana di Torino, mentre i lavori per la riqualificazione del polo sportivo saranno finanziati dalla Città di Settimo per circa 500mila euro con risorse provenienti dal Piano periferie. I rapporti tra il Comune di Settimo e la Città metropolitana per effettuare questo intervento, che partirà a breve e consisterà nella realizzazione di una nuova pista per le principali discipline di atletica, due piastre per basket, calcetto, pallavolo e pallamano e una piattaforma per il lancio del peso, sono regolati da una convenzione.