Violazioni delle norme anti Covid, chiuso per 5 giorni un ristorante in corso Palermo

Dopo una prima fase di verifiche svolte nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di zona coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine, dal Reparto Mobile, dalla Polizia Scientifica, dalle unità Cinofile e da personale della Polizia Municipale e dell’ASL S.I.A.N., hanno proseguito nel corso della serata i controlli straordinari del territorio nell’area cittadina di Barriera di Milano.

Tre esercizi commerciali sono stati sanzionati; il primo, un ristorante in corso Palermo, è stato chiuso provvisoriamente per la durata di 5 giorni, per violazioni sotto il profilo igienico-sanitario e delle normative anti Ccovid. All’interno del locale è stato sanzionato un avventore in quanto privo di green pass. Ulteriori accertamenti hanno portato alla luce l’irregolarità dell’uomo sul territorio nazionale, per cui è scattata la denuncia. E’ stata, inoltre, elevata una sanzione amministrativa anche nei confronti del titolare, a causa dell’omesso controllo.

In corso Giulio Cesare il titolare di un minimarket è stato sanzionato per 2064 euro per violazioni di vario tipo, tra cui la cattiva conservazione di prodotti alimentari surgelati, e denunciato per l’omessa revisione degli estintori e la mancanza di D.V.R.

Il titolare di un’attività commerciale in via Feletto è stato sanzionato per un importo di 1000 euro, a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie.

Nel corso dei controlli gli operatori hanno riconosciuto ed identificato una seconda persona che nella serata di domenica aveva preso parte all’aggressione della Volante durante i festeggiamenti per la Coppa d’Africa.

Nell’ambito dell’intero servizio di controllo straordinario del territorio svolto ieri sono state complessivamente controllate 114 persone; nello specifico:

· 17 soggetti irregolari invitati a regolarizzare la propria posizione;

· 4 extracomunitari irregolari sono stati denunciati in quanto inottemperanti all’ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale;

· Un cittadino romeno di 51 anni è stato denunciato per aver violato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza;

· Sanzionato un ventitreenne ivoriano per possesso di sostanza stupefacente;

· 3 persone sono state sanzionate per violazioni alle normative anti Covid.