Anagrafe, domani secondo sabato di apertura straordinaria

Continuano le azioni messe in campo dalla Città con l’obiettivo di smaltire progressivamente l’arretrato delle Carte d’Identità Elettroniche e di garantire servizi anagrafici più efficienti.

Da lunedì 14 febbraio cambieranno le modalità di accesso libero all'anagrafe, per i cittadini che non hanno un appuntamento per il rinnovo della Carta d'Identità Elettronica e si trovano in una situazione di urgenza. Verrà infatti attivata una nuova modalità di distribuzione dei ticket, dalle ore 11.30, per evitare il disagio delle code in orari notturni.

Domani prosegue invece il servizio di apertura straordinaria di alcuni sportelli cittadini, con orario 8.30 - 13.30; nello specifico sabato 12 febbraio saranno aperte l’Anagrafe Centrale di via della Consolata 23 e le sedi decentrate di corso Corsica 55 e di via Stradella 192. Si ricorda che i nuovi slot disponibili per il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica saranno comunicati ogni martedì e giovedì, dalle ore 19, alla pagina web www.comune.torino.it/anagrafe/.

Per tutti coloro che avessero difficoltà a prenotare nelle modalità previste si ricorda che la Città ha attivato un servizio di “Anagrafe itinerante”, che offre anche l’opportunità di richiedere e ottenere certificati, effettuare il cambio di residenza o di domicilio e più semplicemente, chiedere informazioni sui servizi anagrafici senza doversi recare all’anagrafe centrale o in una delle sedi decentrate.

Il servizio è attivo secondo il seguente calendario: lunedì (area mercatale corso Racconigi), martedì (area mercatale corso Palestro), mercoledì (piazza Astengo 7), giovedì (area mercatale Crocetta), venerdì (via Leoncavallo 17).