Meteo, su Torino e provincia potrebbe finalmente piovere. Ma sarà solo una breve parentesi

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 13 Febbraio nubi in aumento con precipitazioni sparse su savonese, basso Piemonte. Domani ancora precipitazioni nevose su cuneese, pioggia altrove, migliora nel pomeriggio. Nebbie domenica su torinese, albese, annuvolamenti irregolari su cuneese, più sole al mare.

Termometro con minime entro i canoni stagionali, previste gelate diffuse in pianura. Massime in calo. Minime in pianura intorno 0 - 2°C e massime 8- 12°C.