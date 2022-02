Eurovision Song Contest, il Governo stanzia 1 mln e mezzo di euro: "Manifestazione vetrina per città"

Roma stanzia un milione e mezzo di euro per gli Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo, che ha spiegato di aver sentito ieri al telefono il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che "ha comunicato la disponibilità del Governo a contribuire, avendo colto l'importanza anche per l'immagine nazionale di questo evento".

Uno stanziamento che arriva nel capoluogo piemontese grazie anche all'impegno dei parlamentari Davide Gariglio e Elena Maccanti. "Manifestazione vetrina per ricchezze città" I soldi serviranno per coprire "le spese di promozione degli Eurovision, oltre a quelle degli eventi connessi, con l'obiettivo che la manifestazione non solo coinvolga la città ma serva anche da vetrina per le ricchezze turistiche e culturali del nostro territorio".