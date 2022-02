Il Comune di Torino aumenta l'Irpef ai "ricchi" per fare quadrare i conti: ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo, dopo l'approvazione in Giunta della delibera in cui sono contenute le linee d'indirizzo dell'accordo tra Palazzo Civico ed il Governo.

L'esecutivo guidato da Mario Draghi ha infatti previsto con la "legge finanziaria un fondo speciale per i Comuni in difficoltà economica", che per il capoluogo piemontese si tradurrà in circa 70 milioni di incasso per il 2022.