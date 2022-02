Vandalizzazione sede di Azione Studentesca e FUAN, Ambrogio: "Gravissimo l’atteggiamento dell’Amministrazione Lo Russo nei confronti dei centri sociali"

“Insieme a 150 persone ho partecipato alla manifestazione in ricordo dei martiri delle Foibe, in piazzale Duca d’Aosta. Una commemorazione purtroppo macchiata da un gruppo di antagonisti in cerca di visibilità che non solo inneggiava ai partigiani titini, autori dell’eccidio che ha macchiato la storia del popolo italiano, ma che - distaccandosi dal luogo della manifestazione - ha operato un lancio di uova e di vernice per imbrattare la sede cittadina di Azione Studentesca e de FUAN-Azione Universitaria" a raccontarlo la consigliera comunale FdI Paola Ambrogio in riferimento ai fatti accaduti ieri, venerdì 11 febbraio. "Ritengo gravissimo l’atteggiamento che sta assumendo l’Amministrazione Lo Russo nei confronti dei centri sociali, lasciati liberi e senza controllo. Non paghi di ciò, un corteo di antagonisti ha tentato di assaltare la stessa sede, arrivando a 10 metri di distanza senza intervento delle forze dell’ordine. Se sono questi i presupposti della linea morbida e di completo asservimento decisa da Lo Russo, le conseguenze non potranno che essere catastrofiche. Mi auguro che questi eventi gravissimi non siano la scintilla che possa far ripiombare la nostra Città in anni tristi della nostra storia nazionale, che la mia generazione ha dovuto vivere. Ritengo gravissimi gli avvenimenti di questa sera, accaduti durante una commemorazione pacifica, e chiederò chiarimenti al Sindaco attraverso una richiesta di comunicazioni urgenti. Le istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità immediatamente: nessuno spazio ai centri sociali e antagonisti!”