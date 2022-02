Non solo ingegneri, il Poli studia una "dieta" per 10 miliardi di persone e che mantiene in forma il Pianeta Terra

Una dieta per tutti (circa 10 miliardi di persone, a ben vedere) per dare un futuro di benessere non solo a ciascuno di noi, ma al pianeta Terra nel suo insieme. È quella che ha studiato il Politecnico di Torino e che è stato pubblicato su Nature Food.



L'obiettivo? Trovare un nuovo indicatore per misurare la salute e la sostenibilità dei sistemi alimentari globali e la loro evoluzione dagli anni Sessanta a oggi. Gli autori sono Marta Tuninetti, Luca Ridolfi e Francesco Laio del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture-DIATI del Politecnico di Torino, propongono un indicatore, il Diet Gap, per misurare l’inadeguatezza dei sistemi alimentari attuali dal punto di vista della salute e della sostenibilità.