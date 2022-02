Tentano di rubare trucchi e vestiti in un negozio di via Roma: nei guai gruppo di giovani

Sono entrati in 4, tre ragazze e un ragazzo, in un negozio di abbigliamento di via Roma e sin da subito i loro movimenti hanno attirato l’attenzione di un addetto alla sicurezza il quale li ha visti prendere cosmetici e capi di abbigliamento per poi dirigersi nei camerini.

Vedendoli uscire senza i prodotti l’addetto, in un primo momento, controlla che non li abbiano lasciati lì nei camerini ma all’interno trova solo le confezioni vuote e danneggiate. L'uomo aspetta quindi il gruppo alla barriera delle casse. Una volta fermati, il giovane nega mentre le ragazze riconsegnano i cosmetici.

Dallo zaino, però, il ragazzo tira fuori tre pantaloni privati dell’etichetta e poco dopo consegnerà anche due maglioni occultati sotto il suo giubbotto. Il valore commerciale della merce rubata, danneggiata e non rivendile, supera i 250 euro.

I due maggiorenni del gruppo, il ragazzo ventenne e una diciottenne, sono stati arrestati e messi ai domiciliari per tentato furto. Le altre due ragazze, due minorenni, sono stata denunciate per lo stesso reato.