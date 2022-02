Al Sermig una serata di silenzio e preghiera per la Pace in Ucraina

Silenzio, restituzione e preghiera per chiedere e vivere il dono della pace. È la proposta del Sermig di Torino in queste giornate segnate dall'escalation diplomatica e militare in Ucraina.

Domani, martedì 15 febbraio, dalle 21 alle 22, la preghiera settimanale dell’Arsenale della Pace sarà dedicata proprio a questa intenzione. “Il martedì è da tanti anni un appuntamento fisso per gli amici del Sermig – spiega il fondatore Ernesto Olivero – anche in questi momenti difficili vogliamo essere uniti per dire con forza che la guerra non è la soluzione”.

L’incontro si svolgerà in presenza, ma sarà trasmesso anche via streaming sui canali Facebook e Youtube del Sermig.