Scale mobili e ascensori fuori servizio, ogni giorno più di 5 guasti sulla metro 1

“Fuori servizio”. Nel 2021 ben 1.571 volte le scale mobili della metropolitana di Torino si sono fermate per un guasto, su un totale di 142 scale mobili presenti nelle 23 stazioni nella tratta Fermi-Bengasi. A questo si aggiungono 496 stop di ascensori in servizio sulla linea 1 (sui 73 installati). Cifre che, se sommate, equivalgono circa a cinque blocchi e mezzo ogni giorno. A fornire i dati l’assessore alla mobilità Chiara Foglietta, rispondendo all’interpellanza presentata dal consigliere di Torino Bellissima Pino Iannò.

Iannò (Torino Bellissima): "Situazione incresciosa"

L’esponente della minoranza ha segnalato come lo scorso 31 gennaio la scala mobile di Porta Susa si sia bloccata “ed ha iniziato a scorrere in senso contrario ad una velocità sostenuta”. “Secondo la stima di RFI, -ha aggiunto - 10 scale mobili su un totale di 47 presenti nella stazione erano fuori uso. Una situazione incresciosa per i frequentatori abituali, che si vedono costretti in più occasioni ad utilizzare le scale”.

Foglietta: "Disponibilità media delle scale mobili è del 95.9%"

Parole a cui Foglietta ha replicato leggendo i dati degli stop per guasti, in “linea con l’indice di disponibilità che misura la disponibilità del sistema sul totale delle opere di apertura della metropolitana”. “Nel 2021 - ha continuato - la disponibilità media delle scale mobili installate presso le stazioni della Metropolitana è stata del 95.9%: quelle interne hanno registrato una disponibilità media del 98.9%, mentre quelle esterne una disponibilità media del 90.5%”.

Guasti tra Fermi e Pozzo Strada

“Quest’ultime – ha aggiunto Foglietta – sono più soggette a guasti perché esposte alle intemperie. Questo comporta una maggiore usura a causa dell’esposizione diretta al sole, alla pioggia e alle basse temperature come i corrimano”. La maggioranza dei guasti, nell’ultimo trimestre del 2021, si sono registrate tra le stazioni di Fermi e Pozzo Strada. E le spese per riparare i guasti? Nell'anno appena passato, tra manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi hanno superato gli 860 mila euro.